Дослідники Кембриджського університету успішно змінили групу крові у трьох донорських нирок. Це революційне відкриття може значно збільшити кількість органів для людей з більш рідкісними групами крові.

Вчені в своєму експерименті використовували нормотермічну перфузійну машину — пристрій, який з’єднується з людською ниркою для пропуску насиченої киснем крові через орган померлого донора, щоб краще зберегти його для майбутнього використання.

Фермент видалив маркери групи крові, які вистилають кровоносні судини нирки, що призвело до перетворення органу з універсальною групою крові O-типу.

Зараз дивляться

– Взявши нирки людини B-типу і прокачавши фермент через орган за допомогою нашого апарату, ми побачили, що лише за кілька годин ми перетворили нирку B-типу на O-тип, – розповідає аспірант Кембриджського університету Серена Макміллан.

Тепер дослідникам потрібно подивитися, як нещодавно змінена нирка О-типу буде реагувати на звичайну групу крові пацієнта при нормальному кровопостачанні.

Апарат дозволяє їм зробити це перед тестуванням на людях, оскільки вони можуть взяти нирки, які були змінені на О-тип, і ввести різні групи крові, щоб контролювати, як нирки можуть реагувати.

Повідомляється, що після тестування повторного введення інших груп крові, команда розгляне, як цей підхід можна використовувати в клінічних умовах.