Исследователи Кембриджского университета успешно изменили группу крови у трех донорских почек. Это революционное открытие может значительно увеличить количество органов для людей с более редкими группами крови.

Ученые в своем эксперименте использовали нормотермическую перфузионную машину — устройство, которое соединяется с человеческой почкой для пропуска насыщенной кислородом крови через орган умершего донора, чтобы лучше сохранить его для будущего использования.

Фермент удалил маркеры группы крови, которые выстилают кровеносные сосуды почки, что привело к преобразованию органа с универсальной группой крови O-типа.

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— Взяв почки человека B-типа и прокачав фермент через орган с помощью нашего аппарата, мы увидели, что всего за несколько часов мы преобразовали почку B-типа в O-тип, — рассказывает аспирант Кембриджского университета Серена Макмиллан.

Теперь исследователям нужно посмотреть, как недавно измененная почка О-типа будет реагировать на обычную группу крови пациента при нормальном кровоснабжении.

Аппарат позволяет им сделать это перед тестированием на людях, поскольку они могут взять почки, которые были изменены на О-тип, и ввести разные группы крови, чтобы контролировать, как почки могут реагировать.

Сообщается, что после тестирования повторного введения других групп крови, команда рассмотрит, как этот подход можно использовать в клинических условиях.