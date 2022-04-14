Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что мир не уделяет одинаково достаточного внимания чрезвычайным ситуациям, которые затрагивают чернокожих и белых людей.

По словам Тедроса Адханома Гебрейесуса, помощь Украине очень важна, потому что она влияет на весь мир. Но он отметил, почему же такого же гуманитарного внимания не получают провинция Тыграй в Эфиопии, Йемен, Афганистан или Сирия?

— Мне нужно быть прямолинейным и честным: мир не относится к человеческой расе одинаково. Некоторые “равнее”, чем другие. И когда я говорю это, мне больно. Потому что я это вижу. Очень трудно принять, но это происходит, — заявил Тедрос на пресс-конференции.

Он напомнил, что Организация Объединенных Наций определила, что для эфиопского региона требуется 100 грузовиков в день с жизненно важными гуманитарными грузами.

Война в Тыграе разразилась после нескольких месяцев нарастающей напряженности между НФОТ, группой, доминировавшей в политике Эфиопии почти три десятилетия, и правительством в ноябре 2020 года.

В результате боевых действий погибли тысячи человек, в том числе мирные жители, в то время как миллионы людей отчаянно нуждаются в гуманитарной помощи, а федеральное правительство обвиняется в препятствовании усилиям по оказанию поддержки.

Все противоборствующие стороны якобы осуществляли внесудебные казни и применяли сексуальное насилие.