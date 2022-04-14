Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявив, що світ не приділяє однаково достатньої уваги до надзвичайних ситуацій, які зачіпають чорношкірих і білих людей.

За словами Тедроса Адханома Гебрейесуса, допомога Україні дуже важлива, тому що вона впливає на увесь світ. Але він зауважив, чому ж такої ж гуманітарної уваги не отримують провінція Тиграй в Ефіопії, Ємен, Афганістан або Сирія?

– Мені потрібно бути прямолінійним і чесним: світ не ставиться до людської раси однаково. Деякі “рівніші”, ніж інші. І коли я кажу це, мені боляче. Тому що я це бачу. Дуже важко прийняти, але це відбувається, – заявив Тедрос на пресконференції.

Він нагадав, що Організація Об’єднаних Націй визначила, що для ефіопського регіону потрібно 100 вантажівок на день з життєво важливими гуманітарними вантажами.

Війна в Тиграї вибухнула після декількох місяців наростання напруженості між НФОТ, групою, що домінувала в політиці Ефіопії майже три десятиліття, і урядом в листопаді 2020 року.

Внаслідок бойових дій загинули тисячі людей, зокрема й мирні жителі, водночас мільйони людей відчайдушно потребують гуманітарної допомоги, а федеральний уряд звинувачується у перешкоджанні зусиллям із надання підтримки.

Всі протиборчі сторони нібито здійснювали позасудові страти і застосовували сексуальне насильство.