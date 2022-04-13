Страны-партнеры продолжают оказывать помощь Украине во время войны. Одно из важных направлений поддержки — вывоз на лечение тяжелораненых гражданских лиц и военных.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава профильного Комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

— 10 апреля вывезли 15 пациентов из города Днепр. В медучреждения города их доставили после обстрелов в Мариуполе, Краматорске и Славянске, — сообщил народный депутат.

Он также рассказал историю 16-летнего Ивана, который получил тяжелое ранение во время ракетно-бомбового удара по Мариуполю.

Сначала парень попал в реанимацию Днепропетровской областной детской клинической больницы имени И.И. Мечникова, где получал интенсивную терапию. Затем его транспортировали во Львов, впоследствии — в польский город Жешув.

Оттуда специальный медицинский борт доставил парня в сопровождении мамы Майи на длительное лечение в США. Других украинских пациентов немецкий самолет перевез в город Кельн.

По словам Михаила Радуцкого, Минздрав работает по такому алгоритму:

данные о раненном лице вносят в медицинскую систему Еврокомиссии;

через несколько дней медицинское учреждение изъявляет желание забрать пациента;

после чего начинается перевозка в другую страну.

С начала войны Минздраву удалось отправить за границу на бесплатное лечение 450 онкобольных детей. Точное количество вывезенных детей и взрослых установить сложнее, ведь их перевозят за границу волонтеры.

Решается и вопрос отправки на лечение тяжелораненых военных. В конце марта Верховная Рада поддержала законопроект № 7226, которым разрешается тяжелораненых бойцов ВСУ отправлять на лечение за границу. Впоследствии правительство приняло порядок отправления в другие страны. Вчера, 12 апреля, закон подписал Президент Владимир Зеленский.

Вскоре этот механизм должен заработать: украинские военные получают доступ к медицинской помощи в ведущих учреждениях мира. Уже есть перечень стран, которые готовы принять наших героев.

Подробнее об истории 16-летнего мальчика из Мариуполя можно почитать здесь.

Источник: Михаил Радуцкий

Фото: Михаил Радуцкий