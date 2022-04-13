Країни-партнери продовжують надавати допомогу Україні під час війни. Один з важливих напрямків підтримки – вивезення на лікування тяжкопоранених цивільних осіб і військових.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова профільного Комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

– 10 квітня вивезли 15 пацієнтів з міста Дніпро. У медустанови міста їх доставили після обстрілів у Маріуполі, Краматорську та Слов’янську, – повідомив народний депутат.

Він також розповів історію 16-річного Івана, який отримав важке поранення під час ракетно-бомбового удару по Маріуполю.

Спочатку хлопець потрапив до реанімації Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні імені І.І. Мечникова, де отримував інтенсивну терапію. Потім його транспортували до Львова, згодом – до польського міста Жешув.

Звідти спеціальний медичний борт доставив хлопця в супроводі мами Майї на тривале лікування в США. Інших українських пацієнтів німецький літак перевіз до міста Кельн.

За словами Михайла Радуцького, МОЗ працює за таким алгоритмом:

дані про поранену особу вносять до медичної системи Єврокомісії;

через кілька днів медичний заклад виявляє бажання забрати пацієнта;

після чого починається перевезення в іншу країну.

З початку війни МОЗ вдалося відправити за кордон на безкоштовне лікування 450 онкохворих дітей. Точну кількість вивезених дітей та дорослих встановити складніше, адже їх перевозять за кордон волонтери.

Вирішується і питання відправки на лікування тяжкопоранених військових. Наприкінці березня Верховна Рада підтримала законопроект № 7226, яким дозволяється важкопоранених бійців ЗСУ відправляти на лікування за кордон. Згодом уряд прийняв порядок відправлення в інші країни. Вчора, 12 квітня, закон підписав Президент Володимир Зеленський.

Незабаром цей механізм має запрацювати: українські військові отримують доступ до медичної допомоги у провідних закладах світу. Вже є перелік країн, які готові прийняти наших героїв.

Детальніше про історію 16-річного хлопчика з Маріуполя можна почитати тут.

Джерело: Михайло Радуцький

Фото: Михайло Радуцький