Сейчас, во время войны неоправданные и непонятные закупки за государственный счет вызывают возмущение у людей, а у правоохранительных органов — кучу вопросов к руководителям.

Харьковская поликлиника №24 провела тендер и купила у ФЛП футболки и кроссовки. Вероятно, чтобы врачам удобнее было бегать по кабинетам. Но и это еще не все. Соответствующий договор предусматривал покупку аж 4 футболок по цене более 5 тыс. грн за штуку. Это ж какие должны быть футболки?

В апреле у того же ФЛП, который снова выиграл тендер, руководители медучреждения приобрели к футболкам еще и две пары женских кроссовок по 6 430 грн за пару.

Почему только женских? Потому что мужские закупили еще в ноябре прошлого года по 5480 грн за пару. И тоже две пары.

То есть, ясно, что бегать в кроссовках и футболках собираются двое. И кто эти спортсмены, будут разбираться.

Городской голова Харькова Игорь Терехов пообещал серьезно проанализировать результаты тендеров в поликлинике №24. А пока идет служебное расследование, главврач от работы отстранен.

Пока что установлено, что и ранее поликлиника неоднократно закупала футболки у того же ФЛП — Клименко Артем Викторович — даже по большим ценам. В частности, в мае было куплено две футболки по 6 276 грн за штуку.

Проводится только служебное расследование или и более серьезное, пока не сообщается