Зараз, під час війни, невиправдані та незрозумілі закупки державним коштом викликають обурення у людей, а у правоохоронних органів – купу запитань до керівників.

Харківська поліклініка №24 провела тендер і купила у ФОП футболки і кросівки. Певно, щоб лікарям зручніше було бігати кабінетами. Але й це ще не всі запитання. Відповідний договір передбачав купівлю аж 4 футболок за ціною понад 5 тис. грн за штуку. Це ж які мусять бути ті футболки?

У квітні у того ж ФОП, який знову виграв тендер, керівники медзакладу придбали до футболок ще й дві пари жіночих кросівок по 6 430 грн за пару.

Чому лише жіночих? Бо чоловічі закупили ще у листопаді минулого року по 5480 грн за пару. І теж чотири пари.

Тобто, ясно, що бігатимуть у кросівках і футболках двоє. І хто ці спортсмени, будуть розбиратися.

Міський голова Харкова Ігор Терехов пообіцяв серйозно проаналізувати результати тендерів у поліклініці №24. А доки триває службове розслідування, головлікаря від роботи відсторонено.

Раніше поліклініка неодноразово закуповувала футболки у того ж ФОП – Клименко Артем Вікторович – навіть за вищими цінами. Зокрема, у травні було куплено дві футболки по 6 276 грн за штуку.

Проводиться лише службове розслідування чи й серйозніше, поки що не повідомляється.