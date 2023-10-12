Эндокринолог Диана Крылова на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала, что такое гормоны счастья и как можно повысить их уровень, чтобы улучшить свое психическое состояние.

— Настроение, чувство удовольствия, уверенность зависят от специальных веществ, синтезируемых в организме в ответ на раздражители снаружи, — объясняет эксперт.

По словам специалиста, все эти химические реакции связаны с четырьмя основными гормонами счастья: серотонином, дофамином, окситоцином и эндорфинами.

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Серотонин. Низкие концентрации этого гормона связаны с развитием депрессии. Исследования показывают , что гормон влияет на память, улучшает скорость обучения и способствует расслаблению.

Увеличить уровень серотонина в организме можно как с помощью назначенных врачом медикаментов (при наличии показаний), так и через немедикаментозные воздействия. Например, времяпрепровождение на солнце, физические упражнения и медитация.

Серотонин синтезируется из аминокислоты триптофана, который можно получить преимущественно из белковой пищи, например, из мяса индейки.

Получить триптофан можно и из источников сложных углеводов: овощей, фруктов, бобовых, цельных зерен.

Дофамин – это гормон, который больше всего вовлечен в чувство удовлетворения как часть системы вознаграждения в мозге. Секс, шопинг, ароматное пирожное, выпекаемое в духовке, — все это может спровоцировать высвобождение дофамина или дофаминовый приток.

Нейромедиатор вовлечен в такие биологические процессы как обучение, внимание, настроение, движение, пульс, сон, восприятие боли.

Поскольку дофамин образуется из тирозина, повысить уровень гормона можно, если обогатить свой рацион на продукты с высоким содержанием аминокислоты. Это, например:

курица и другие виды птицы;

молочные продукты, например молоко, сыр и йогурт;

авокадо;

бананы;

семена тыквы и кунжута;

соя и другие.

Окситоцин. Этот гормон организм производит во время сексуального волнения и когда мы влюблены. Поэтому его называют “гормоном любви” и “гормоном объятий”.

Доказано, что окситоцин снижает стресс и тревогу. Исследования показывают, что окситоцин может оказать положительное влияние на социальное поведение, связанное с расслаблением, доверием, общей психологической стойкостью.

Более естественный способ повысить уровень окситоцина – это физические упражнения.

Эндорфины являются естественными обезболивающими в организме. Название гормонов происходит от термина “эндогенный морфин”, то есть морфин, образующийся в организме.

Существует около 20 различных типов эндорфинов . Среди них наиболее исследован бета-эндорфин, который связывают с удовольствием от физической нагрузки. Эндогенные морфины также образуются в организме, когда мы смеемся, влюбляемся, занимаемся любовью и даже наслаждаемся любимой пищей.

Источник: Береги себя