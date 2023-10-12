Ендокринологиня Діана Крилова на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла, що таке гормони щастя і як можна підвищити їхній рівень, щоб поліпшити свій психічний стан.

– Настрій, відчуття задоволення, упевненість залежать від спеціальних речовин, що синтезуються в організмі у відповідь на подразники зовні, – пояснює експерт.

За словами фахівця, всі ці хімічні реакції пов’язані з чотирма основними гормонами щастя: серотоніном, дофаміном, окситоцином і ендорфінами.

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Серотонін. Низькі концентрації цього гормону пов’язані з розвитком депресії. Дослідження показують, що гормон впливає на пам’ять, покращує швидкість навчання і сприяє розслабленню.

Збільшити рівень серотоніну в організмі можна як за допомогою призначених лікарем медикаментів (за наявності показань), так і через немедикаментозні впливи. Наприклад, проведення часу на сонці, фізичні вправи та медитація.

Серотонін синтезується з амінокислоти триптофану, який можна отримати переважно з білкової їжі, наприклад, з м’яса індички.

Отримати триптофан можна і з джерел складних вуглеводів: овочів, фруктів, бобових, цільних зерен.

Дофамін – це гормон, який найбільше залучений до почуття задоволення як частина системи винагороди в мозку. Секс, шопінг, ароматне тістечко, що випікається в духовці, – все це може спровокувати вивільнення дофаміну або дофаміновий приплив.

Нейромедіатор залучений до таких біологічних процесів, як навчання, увага, настрій, рух, пульс, сон, сприйняття болю.

Оскільки дофамін утворюється з тирозину, підвищити рівень гормону можна, якщо збагатити свій раціон на продукти з високим вмістом амінокислоти. Це, наприклад:

курка та інші види птиці;

молочні продукти, наприклад молоко, сир і йогурт;

авокадо;

банани;

насіння гарбуза і кунжуту;

соя та інші.

Окситоцин. Цей гормон організм виробляє під час сексуального хвилювання і коли ми закохані. Тому його називають “гормоном кохання” і “гормоном обіймів”.

Доведено, що окситоцин знижує стрес і тривогу. Дослідження показують, що окситоцин може мати позитивний вплив на соціальну поведінку, пов’язану з розслабленням, довірою, загальною психологічною стійкістю.

Більш природний спосіб підвищити рівень окситоцину – це фізичні вправи.

Ендорфіни є природними знеболювальними в організмі. Назва гормонів походить від терміна “ендогенний морфін”, тобто морфін, що утворюється в організмі.

Існує близько 20 різних типів ендорфінів. Серед них найбільш досліджений бета-ендорфін, який пов’язують із задоволенням від фізичного навантаження. Ендогенні морфіни також утворюються в організмі, коли ми сміємося, закохуємося, займаємося коханням і навіть насолоджуємося улюбленою їжею.

Джерело: Бережи себе