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Як подбати про гормони під час війни

7 Травня 2022, 22:48
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
родина
Джерело: Pixabay

Під час війни українці можуть мати нестабільний емоційний стан. Це впливає на різноманітні процеси в організмі, зокрема і на гормони.

Ендокринолог Діна Крилова розповіла, як подбати про гормони.

– Гормони у нашому організмі відповідають за емоції, самопочуття, фізичний стан. Хваліть себе за мікросправи, за маленькі перемоги, за будь-які ритуали, які ви робите для себе. За ранкову каву та прогулянку, за кожну приготовану страву, – радить Діна Крилова.

Що добре для гормонів:

Дофамін:

  • ритуали турботи про себе;
  • збалансований раціон;
  • святкування незначних перемог;
  • пишатися мікросправами.

Ендорфін:

  • сміх;
  • ароматичні масла;
  • зелений чай, трави;
  • гіркий шоколад, ваніль.
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Окситоцин:

  • час з дітьми та сім’єю;
  • домашні тварини;
  • компліменти;
  • обійми.

Серотонін:

  • медитація;
  • дихальні вправи;
  • фізичне навантаження;
  • прогулянка.

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