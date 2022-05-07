Як подбати про гормони під час війни

Під час війни українці можуть мати нестабільний емоційний стан. Це впливає на різноманітні процеси в організмі, зокрема і на гормони.
Ендокринолог Діна Крилова розповіла, як подбати про гормони.
– Гормони у нашому організмі відповідають за емоції, самопочуття, фізичний стан. Хваліть себе за мікросправи, за маленькі перемоги, за будь-які ритуали, які ви робите для себе. За ранкову каву та прогулянку, за кожну приготовану страву, – радить Діна Крилова.
Що добре для гормонів:
Дофамін:
- ритуали турботи про себе;
- збалансований раціон;
- святкування незначних перемог;
- пишатися мікросправами.
Ендорфін:
- сміх;
- ароматичні масла;
- зелений чай, трави;
- гіркий шоколад, ваніль.
Окситоцин:
- час з дітьми та сім’єю;
- домашні тварини;
- компліменти;
- обійми.
Серотонін:
- медитація;
- дихальні вправи;
- фізичне навантаження;
- прогулянка.