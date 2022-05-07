Як подбати про гормони під час війни

Під час війни українці можуть мати нестабільний емоційний стан. Це впливає на різноманітні процеси в організмі, зокрема і на гормони.

Ендокринолог Діна Крилова розповіла, як подбати про гормони.

– Гормони у нашому організмі відповідають за емоції, самопочуття, фізичний стан. Хваліть себе за мікросправи, за маленькі перемоги, за будь-які ритуали, які ви робите для себе. За ранкову каву та прогулянку, за кожну приготовану страву, – радить Діна Крилова.

Що добре для гормонів:

Дофамін:

ритуали турботи про себе;

збалансований раціон;

святкування незначних перемог;

пишатися мікросправами.

Ендорфін:

сміх;

ароматичні масла;

зелений чай, трави;

гіркий шоколад, ваніль.

Окситоцин:

час з дітьми та сім’єю;

домашні тварини;

компліменти;

обійми.

Серотонін: