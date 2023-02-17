39-летний пастор в Мозамбике умер после того, как пытался поститься в течение 40 дней, следуя примеру Христа. Франсиско Бараджа, основатель евангельской церкви Санта-Триндади, скончался в больнице города Бейра, куда его доставили в тяжелом состоянии.

У пастора Бараджи диагностировали острую анемию и отказ органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). После 25 дней без еды и воды он похудел настолько, что не мог встать.

Известно, что пастор также был учителем французского языка. Верующие церкви Санта-Триндади сказали, что для пастора и его последователей было привычно поститься, но не так долго.

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— Правда состоит в том, что мой брат страдал от низкого давления, — сказал близкий родственник пастора Маркес Мануэль Бараджа.

Это не первое сообщение о роковой попытке имитировать 40-дневный пост Христа в пустыне, описанный в Евангелии от Матфея.

В 2015 году житель Зимбабве скончался через 30 дней такого поста, сообщают местные СМИ.

В 2006 году в Лондоне женщина скончалась после голодания в течение 20 дней.