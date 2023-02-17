39-річний пастор у Мозамбіку помер після того, як намагався постити протягом 40 днів, наслідуючи приклад Христа. Франсіско Бараджа, засновник євангельської церкви Санта-Тріндаді, помер у лікарні міста Бейра, куди його доставили у важкому стані.

У пастора Бараджі діагностували гостру анемію і відмова органів шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Після 25 днів без їжі та води він схуд настільки, що не міг встати.

Відомо, що пастор також був учителем французької мови. Віряни церкви Санта-Тріндаді сказали, що для пастора і його послідовників було звично постити, але не так довго.

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– Правда полягає в тому, що мій брат страждав від низького тиску, – сказав близький родич пастора Маркес Мануель Бараджа.

Це не перше повідомлення про фатальну спробу імітувати 40-денний пост Христа в пустелі, описаний в Євангелії від Матвія.

У 2015 році житель Зімбабве помер через 30 днів такого посту, повідомляють місцеві ЗМІ.

У 2006 році в Лондоні жінка померла після голодування протягом 20 днів.