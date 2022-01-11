Органы здравоохранения США все чаще предпринимают экстраординарные шаги, позволяя медсестрам и другим работникам, зараженным коронавирусом, оставаться на работе при условии, если у них легкие симптомы инфекции или их нет вообще.

Этот шаг является реакцией на острую нехватку персонала в больницах и огромное количество пациентов, вызванное вариантом Омикрон.

Так, на минувших выходных, органы здравоохранения Калифорнии объявили, что сотрудники больницы с положительным результатом теста, но без симптомов, могут продолжать работать. Также поступили и некоторые больницы в Род-Айленде и Аризоне.

Высококонтагиозный вариант Омикрон привел к тому, что число новых случаев заболевания в США в среднем превысило 700 тыс., побив рекорд, установленный год назад. Число госпитализированных американцев составляет около 110 тыс. человек, что чуть меньше пика в 124 тыс. в январе прошлого года.

На прошлой неделе Франция также объявила, что разрешает работникам здравоохранения с легкими симптомами или без них продолжать лечение пациентов.

В районе Феникса Dignity Health, крупный оператор больниц, разослал сотрудникам служебную записку, в которой говорилось, что инфицированные вирусом люди, которые чувствуют себя достаточно хорошо, чтобы работать, могут запросить разрешение у своих менеджеров, чтобы вернуться к уходу за пациентами.

— Мы делаем все возможное, чтобы наши сотрудники могли безопасно вернуться к работе, защищая наших пациентов и персонал от передачи Covid-19, — говорится в заявлении.

Сами медики говорят, что понимают, почему больницы хотят, чтобы сотрудники вернулись после пяти дней изоляции. Тем не менее, они беспокоится о потенциальном риске, особенно для пациентов с повышенным риском заражения, например, для тех, кто получает трансплантаты.