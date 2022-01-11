Органи охорони здоров’я США все частіше роблять надзвичайні кроки, дозволяючи медсестрам та іншим працівникам, зараженим на коронавірус, залишатися на роботі за умови, якщо у них легкі симптоми інфекції або їх немає взагалі.

Цей крок є реакцією на гостру нестачу персоналу в лікарнях і величезну кількість пацієнтів, викликану варіантом Омікрон.

Так, на минулих вихідних, органи охорони здоров’я Каліфорнії оголосили, що співробітники лікарні з позитивним результатом тесту, але без симптомів, можуть продовжувати працювати. Так само вдіяли і деякі лікарні в Род-Айленді і Арізоні.

Висококонтагіозний варіант Омікрон призвів до того, що число нових випадків захворювання в США в середньому перевищило 700 тис., побивши рекорд, встановлений рік тому. Число госпіталізованих американців становить близько 110 тис. осіб, що трохи менше піку в 124 тис. в січні минулого року.

Минулого тижня Франція також оголосила, що дозволить працівникам охорони здоров’я з легкими симптомами або без них продовжувати лікування пацієнтів.

У районі Фенікса Dignity Health, великий оператор лікарень, розіслав співробітникам службову записку, в якій говорилося, що інфіковані вірусом люди, які почуваються досить добре, щоб працювати, можуть запросити дозвіл у своїх менеджерів, щоб повернутися до догляду за пацієнтами.

– Ми робимо все можливе, щоб наші співробітники могли безпечно повернутися до роботи, захищаючи наших пацієнтів і персонал від передачі Covid-19, – йдеться в заяві.

Самі медики кажуть, що розуміють, чому лікарні хочуть, щоб співробітники повернулися після п’яти днів ізоляції. Тим не менш, вони турбуються про потенційний ризик, особливо для пацієнтів з підвищеним ризиком зараження, наприклад, для тих, хто отримує трансплантати.