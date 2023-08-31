30 августа среди работников столичного заведения общественного питания, которые жили в разных районах Киева, зарегистрировано шесть случаев заболевания острой кишечной инфекцией.

Эпидемиологическое расследование предварительно связывает эти отравления с употреблением 25-26 августа готовых блюд комплексных обедов, которые готовят специально для сотрудников заведения.

Сейчас пятеро больных находятся на лечении в медицинских учреждениях города, один человек — на амбулаторном лечении.

Специалисты центра проводят необходимые бактериологические обследования на кишечную группу инфекций.

Киевский городской центр контроля и профилактики болезней проинформировал об этом событии Госпродпотребслужбу в г. Киеве и Департамент здравоохранения КГГА, как того требует законодательство.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Источник: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб