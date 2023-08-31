Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Готували як для своїх: працівники столичного кафе отруїлися комплексним обідом

31 Серпня 2023, 15:34
Валентина Андрейко журналістка
в кафе
Джерело: Pixabay

30 серпня серед працівників столичного закладу громадського харчування, які мешкали в різних районах Києва, зареєстровано шість випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію.

Епідеміологічне розслідування попередньо пов’язує ці отруєння зі вживанням 25-26 серпня готових страв комплексних обідів, які готують спеціально для співробітників закладу.

Наразі п’ятеро хворих перебувають на лікуванні в медичних закладах міста, одна особа – на амбулаторному лікуванні.

Фахівці центру проводять необхідні бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.

Київський міський центр контролю та профілактики хвороб поінформував про цю подію Держпродспоживслужбу в м. Києві та Департамент охорони здоров’я КМДА, як того вимагає законодавство.

Епідеміологічне розслідування триває.

Читайте також:
Нудота, блювання, отруєння, вагітність, токсикозХарчове отруєння: симптоми, лікування та профілактика

Джерело: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

Теги
кафе Київ Отруєння
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь