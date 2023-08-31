30 серпня серед працівників столичного закладу громадського харчування, які мешкали в різних районах Києва, зареєстровано шість випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію.

Епідеміологічне розслідування попередньо пов’язує ці отруєння зі вживанням 25-26 серпня готових страв комплексних обідів, які готують спеціально для співробітників закладу.

Наразі п’ятеро хворих перебувають на лікуванні в медичних закладах міста, одна особа – на амбулаторному лікуванні.

Фахівці центру проводять необхідні бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.

Київський міський центр контролю та профілактики хвороб поінформував про цю подію Держпродспоживслужбу в м. Києві та Департамент охорони здоров’я КМДА, як того вимагає законодавство.

Епідеміологічне розслідування триває.

Джерело: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб