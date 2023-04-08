5-летний мальчик из Ровенщины играл маникюрными ножницами и поранил глаз. Родители действовали очень быстро, сразу обратились в больницу и уже через несколько часов ребенка прооперировали. Глаз и зрение удалось спасти.

Мальчик попал в специализированное хирургическое отделение Ровенской областной детской больницы с проникающим ранением глаза с выпадением радужки и ущемлением ее в ране.

Оперативное вмешательство было выполнено детским врачом-офтальмологом, заведующим отделением Виталием Пищуком. Была проведена микрохирургическая обработка раны, исправление радужки и наложены микрошвы.

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В больнице отметили, что благодаря быстрому действию родителей мальчика, вовремя обратившихся в медучреждение, удалось спасти и глаз, и зрение.

При любой травме глаза следует срочно обратиться к врачу, чтобы вовремя начать лечение и спасти зрение.

Источник: Ровенская областная детская больница