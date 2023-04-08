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Грався манікюрними ножицями: в Рівному врятували зір 5-річному хлопчику, який поранив око

8 Квітня 2023, 12:45
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
зір, око

5-річний хлопчик з Рівненщини грався манікюрними ножицями і поранив око. Батьки діяли дуже швидко, одразу звернулися в лікарню і вже через декілька годин дитину прооперували. Око і зір вдалось врятувати.

Хлопчик потрапив до спеціалізованого хірургічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні з проникаючим пораненням ока з випадінням райдужки і защемленням її у рані.

Оперативне втручання було виконане дитячим лікарем-офтальмологом, завідуючим відділення Віталієм Піщуком. Було проведено мікрохірургічна обробка рани, виправлення райдужки і накладені мікрошви.

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У лікарні зазначили, що завдяки швидкій дії батьків хлопчика, які вчасно звернулися до медзакладу, вдалося врятувати і око, і зір.

При будь-якій травмі ока варто терміново звернутися до лікаря, щоби вчасно почати лікування та врятувати зір.

Джерело: Рівненська обласна дитяча лікарня

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Зір Операція Рівненщина
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