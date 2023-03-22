Понад дві тисячі надскладних операцій на очах зробили медики однієї з дніпровських лікарень за рік повномасштабної війни. Рятують тут як військових, так і поранених цивільних.

У день хірурги роблять щонайменше 10 операцій. Завдяки сучасному обладнанню та досвіду лікарям, навіть попри складні поранення чи ураження полум’ям, вдається зберегти пацієнтам зір. Видаляти око доводилося лише в кількох випадках.

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Поранення очей 22-річний Олександр зазнав тиждень тому. Разом із побратимами військовослужбовець тримав оборону на Бахмутському напрямку. Ворожий снаряд розірвався поруч із ним – в окопі.

– Нашим завданням було зайняти окопи противника – вибили їх. Почали два танки працювати навхрест. Артилерія. Міномети. Вертоліт прилетів. Прямо переді мною впав снаряд, – каже Олександр.

Військовий згадує: у побратима відірвало пальці. Тіло Олександра зрешетило вибухом. Очі та руки травмували осколки.

– Ліве око – нормальне. А правому вже все. У правому оці, на жаль, так сталося, шість осколків. Повитягували, зшили докупи. Зробили, так сказати, презентабельний вигляд, – каже військовослужбовець.

Поруч так само на одужання чекає Михайло. Чоловік уже пережив операцію, попереду ще одна.

– Заплющ очі, – каже лікар пацієнту. – Молодець, та все буде добре! Сітківка на місці. Гарно все зробимо, і будеш все бачити.

Михайло – футболіст, щойно почалася велика війна – пішов на фронт добровольцем. Воював на Луганщині, біля Кремінної. Там зазнав поранення, розповідає: відбивали ворожий штурм.

– Оборону успішно витримали, руські відступили. З дрона скинули гранату. Вона розірвалася перед лицем, буквально двадцять сантиметрів. Одразу правим оком взагалі перестав бачити, лівим – трошки, – каже Михайло.

З бойовою травмою очей у цій Дніпровській лікарні вперше зіткнулися в 2014 році. За цей час лікарі вдосконалили свої навички, і нині тут роблять справжні дива.

Проникаючі, уламкові поранення очей, забої та навіть опіки – за цей рік хірурги провели понад дві тисячі надскладних операцій.

– В нас були пацієнти-полонені. Їх через сім чи вісім місяців привозили до нас. Навіть в таких випадках вдавалося частково повернути зір, – каже лікар Борис.

Пораненим цивільним і військовим зір тут повертають майже в 100% випадків. Зберегти око, розповідають медики, не вдавалося лише кілька разів. Зазвичай пацієнтам роблять по 2-3 операції. Далі – одужання та шанс на повноцінне життя, а у випадку військових – повернення до лав Збройних сил.