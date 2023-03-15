В Дніпрі відкрився перший реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками.

До кінця поточного року 10 центрів RECOVERY запрацюють у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській (два центри), Рівненській, Хмельницький та Черкаській областях. На проєкт RECOVERY засновники вже направили $11,5 млн.

Центр RECOVERY є унікальним. Він споруджений за найвищими міжнародними стандартами. Тут установлено найсучасніше фізеотерапевтичне обладнання, зали фізичної реабілітації оснащені інноваційним обладнанням з віртуальною реальністю, яке забезпечує зворотній зв’язок з пацієнтом.

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Комплекс тренажерів та апаратів для реабілітації покриває весь спектр можливих функціональних порушень пацієнтів (в тому числі – отриманих внаслідок мінно-вибухових травм), та на високому технологічному рівні допомагає відновлювати їх.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато постраждалих захисників та захисниць, які потребують подальшого лікування та реабілітації, потрапляють саме до прифронтового Дніпра. Реабілітація їм потрібна з першого дня, адже від своєчасно проведених реабілітаційних заходів залежать результати відновлення втрачених функцій та подальша якість життя пацієнтів.

В центрі RECOVERY у Дніпрі проведено ремонт відділення фізичної та реабілітаційної медицини, палати обладнані з урахуванням вимог інклюзивності. Встановлені багатофункціональні ліжка з електроприводом та меблями для комфортного та зручного перебування пацієнтів. Центр облаштований 30 ліжками, тож за рік понад 600 військових, які отримали поранення, зможуть отримати тут комплексну реабілітаційну допомогу. А зараз тут проходять реабілітацію перші пацієнти.

У цілому ж реабілітаційну допомогу в центрах RECOVERY по всій країні зможуть отримати понад 11 тис. пацієнтів на рік.

В перший день роботи центру RECOVERY у Дніпрі його відвідав бізнесмен і засновник проєкту Віктор Пінчук. Він зустрівся із військовими, які проходять реабілітацію, та лікарями.

– Наші герої ризикують власними життями, захищаючи свободу та майбутнє України, – сказав Віктор Пінчук. – Для нас з моєю дружиною Оленою – честь допомогти їм повернутись до повноцінного життя після поранень.

Він додав, що війна показала, що реабілітація та підтримка поранених військових стане важливою задачею на роки вперед. Це вимагає системного підходу та допомоги приватного сектору. Тому і було вирішено максимально швидко створити мережу найсучасніших реабілітаційних центрів по всій Україні на базі державних клінік,

– Унікальність центрів RECOVERY – у синергії професіоналізму українських фахівців-реабілітологів та інноваційного обладнання, завдяки чому реабілітація в Україні вийде на абсолютно новий рівень, – продовжив бізнесмен.

Алла Півник, завідувачка реабілітацією фізичної реабілітаційної медицини, керівниця мультидисциплінарної команди Дніпра додала, що у центрі RECOVERY з’явилося надсучасне обладнання, з віртуальною реальністю, обладнання, яке забезпечує зворотній зв’язок з пацієнтом.

– Функціональність нового обладнання – дуже різноманітна. Кожен апарат – це просто космічний корабель, – констатувала завідувачка. – Це безумовно дозволить більш ефективно відновлювати тих, хто потребує реабілітації.

Про проект RECOVERY

RECOVERY (англ.) – відновлення, повернення до життя.

У Лондоні 28 червня 2022 року подружжя українських філантропів Віктора та Олени Пінчуків представило на аукціоні Christie’s відому скульптуру Мавпа із повітряних куль (пурпурна) американського художника Джеффа Кунса.

Скульптура була продана за $11,5 млн. Всі ці кошти спрямовані Віктором та Оленою на проект RECOVERY, який включає: створення національної мережі реабілітаційних центрів для важкопоранених, реабілітацію військових у партнерських клініках, складне протезування військових, а також міжнародні освітні програми для фахівців-реабілітологів та інше.

Протягом 2023 року національна мережа інноваційних реабілітаційних центрів RECOVERY включатиме 10 центрів на базі державних медичних закладів. Партнерами обрано основні госпітальні бази в регіонах для надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям. В окремих закладах реабілітаційні відділення створюються з нуля, в більшості – в рамках проекту збільшуватиметься потужність відділень та ліжковий фонд.