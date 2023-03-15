В Днепре открылся первый реабилитационный центр для раненых военных национальной сети RECOVERY, основанной Виктором и Еленой Пинчук.

До конца текущего года 10 центров RECOVERY заработают в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской (два центра), Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях. На проект RECOVERY учредители уже направили $11,5 млн.

Центр RECOVERY уникален. Он построен по самым высоким международным стандартам. Здесь установлено современное физиотерапевтическое оборудование, залы физической реабилитации оснащены инновационным оборудованием с виртуальной реальностью, которое обеспечивает обратную связь с пациентом.

Сейчас смотрят

Комплекс тренажеров и аппаратов для реабилитации покрывает весь спектр возможных функциональных нарушений пациентов (в том числе – полученных в результате минно-взрывных травм) и на высоком технологическом уровне помогает восстанавливать их.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину многие пострадавшие защитники и защитницы, нуждающиеся в дальнейшем лечении и реабилитации, попадают именно в прифронтовой Днепр. Реабилитация им необходима с первого дня, ведь от своевременно проведенных реабилитационных мероприятий зависят результаты восстановления утраченных функций и качество жизни пациентов.

В центре RECOVERY в Днепре произведен ремонт отделения физической и реабилитационной медицины, палаты оборудованы с учетом требований инклюзивности. Установлены многофункциональные кровати с электроприводом и мебелью для удобного и удобного пребывания пациентов. Центр оснащен 30 койками, поэтому за год более 600 раненых военных смогут получить здесь комплексную реабилитационную помощь. Сейчас здесь проходят реабилитацию первые пациенты.

В общей сложности реабилитационную помощь в центрах RECOVERY по всей стране смогут получить более 11 тыс. пациентов в год.

В первый день работы центра RECOVERY в Днепре его посетил бизнесмен и основатель проекта Виктор Пинчук. Он встретился с военными, проходящими реабилитацию, и врачами.

– Наши герои рискуют собственными жизнями, защищая свободу и будущее Украины, – сказал Виктор Пинчук. – Для нас с моей женой Еленой – честь помочь им вернуться к полноценной жизни после ранений.

Он добавил, что война показала, что реабилитация и поддержка раненых военных станет важной задачей на годы вперед. Это требует системного подхода и помощи частного сектора. Поэтому и было решено максимально быстро создать сеть самых современных реабилитационных центров по всей Украине на базе государственных клиник.

– Уникальность центров RECOVERY – в синергии профессионализма украинских специалистов-реабилитологов и инновационного оборудования, благодаря чему реабилитация в Украине выйдет на совершенно новый уровень, – продолжил бизнесмен.

Алла Пивнык, заведующая реабилитацией физической реабилитационной медицины, руководитель мультидисциплинарной команды Днепра добавила, что в центре RECOVERY появилось сверхсовременное оборудование, с виртуальной реальностью, оборудование, которое обеспечивает обратную связь с пациентом.

— Функциональность нового оборудования – очень разнообразна. Каждый аппарат – это просто космический корабль, – констатировала заведующая. — Это безусловно позволит более эффективно восстанавливать нуждающихся в реабилитации.

О проекте RECOVERY

RECOVERY (англ.) – восстановление, возвращение к жизни.

В Лондоне 28 июня 2022 года супруги украинских филантропов Виктора и Елены Пинчуков представили на аукционе Christie’s известную скульптуру Обезьяна из воздушных шаров (пурпурная) американского художника Джеффа Кунса.

Скульптура была продана за $11,5 млн. Все эти средства направлены Виктором и Еленой на проект RECOVERY, который включает: создание национальной сети реабилитационных центров для тяжелораненых, реабилитацию военных в партнерских клиниках, сложное протезирование военных, а также международные образовательные программы для специалистов и прочее.

В 2023 году национальная сеть инновационных реабилитационных центров RECOVERY будет включать 10 центров на базе государственных медицинских учреждений. Партнерами избраны основные госпитальные базы в регионах по оказанию реабилитационной помощи военнослужащим. В отдельных учреждениях реабилитационные отделения создаются с нуля, в большинстве – в рамках проекта будет увеличиваться мощность отделений и коечный фонд.