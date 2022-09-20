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Расширение медуслуг в системе МВД для лечения и реабилитации украинских защитников

20 сентября 2022, 12:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
військові
Источник: Depositphotos

В медицинских учреждениях системы МВД значительно расширился перечень  услуг для защитников Украины.

Об этом сотрудники ведомства сообщили на своем Telegram-канале.

По словам директора департамента здравоохранения и реабилитации МВД Анатолия Смыка, в первую очередь речь идет о хирургической помощи и специализированных видах медицинской реабилитации.

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— Однако не менее важную роль, помимо лечения, имеет последующая реабилитация наших сотрудников, — отметил Анатолий Смык.

Кроме того, по совам директора департамента, в ведомстве уделяют большое внимание не только физическому, но и психологическому восстановлению тех, кто с оружием в руках защищает нашу страну.

Отмечается, что комплекс услуг профессиональных психологов на базе ведомственных лечебных учреждений будет значительно расширен.

Источник
МВД
Теги
Війна в Україні лікування МВД реабілітація українські військові
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