В медицинских учреждениях системы МВД значительно расширился перечень услуг для защитников Украины.

Об этом сотрудники ведомства сообщили на своем Telegram-канале.

По словам директора департамента здравоохранения и реабилитации МВД Анатолия Смыка, в первую очередь речь идет о хирургической помощи и специализированных видах медицинской реабилитации.

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— Однако не менее важную роль, помимо лечения, имеет последующая реабилитация наших сотрудников, — отметил Анатолий Смык.

Кроме того, по совам директора департамента, в ведомстве уделяют большое внимание не только физическому, но и психологическому восстановлению тех, кто с оружием в руках защищает нашу страну.

Отмечается, что комплекс услуг профессиональных психологов на базе ведомственных лечебных учреждений будет значительно расширен.