У медичних закладах системи МВС значно розширився перелік послуг для захисників України.

Про це співробітники відомства повідомили на своєму Telegram-каналі.

За словами директора департаменту охорони здоров’я та реабілітації МВС Анатолія Смика, в першу чергу мова йде про хірургічну допомогу та спеціалізовані види медичної реабілітації.

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– Однак не менш важливу роль, крім лікування, має подальша реабілітація наших співробітників, – зазначив Анатолій Смик.

Крім того, за словами директора Департаменту, у відомстві приділяють велику увагу не тільки фізичному, а й психологічному відновленню тих, хто зі зброєю в руках захищає нашу країну.

Зазначається, що комплекс послуг професійних психологів на базі відомчих лікувальних закладів буде значно розширено.