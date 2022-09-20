Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Розширення медичних послуг в системі МВС для лікування та реабілітації українських захисників

20 Вересня 2022, 12:01
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
військові
Джерело: Depositphotos

У медичних закладах системи МВС значно розширився перелік послуг для захисників України.

Про це співробітники відомства повідомили на своєму Telegram-каналі.

За словами директора департаменту охорони здоров’я та реабілітації МВС Анатолія Смика, в першу чергу мова йде про хірургічну допомогу та спеціалізовані види медичної реабілітації.

Зараз дивляться

Читайте також:
психологПоради психолога для рідних та близьких: як спілкуватися з військовими, які зараз на передовій

– Однак не менш важливу роль, крім лікування, має подальша реабілітація наших співробітників, – зазначив Анатолій Смик.

Крім того, за словами директора Департаменту, у відомстві приділяють велику увагу не тільки фізичному, а й психологічному відновленню тих, хто зі зброєю в руках захищає нашу країну.

Зазначається, що комплекс послуг професійних психологів на базі відомчих лікувальних закладів буде значно розширено.

Джерело
МВС
Теги
Війна в Україні лікування МВС реабілітація українські військові
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь