Более двух тысяч сверхсложных операций на глазах совершили медики одной из днепровских больниц за год полномасштабной войны. Спасают здесь как военных, так и раненых гражданских.

В день хирурги совершают не менее 10 операций. Благодаря современному оборудованию и опыту врачам, даже несмотря на сложные ранения или поражение огнем, удается сохранить пациентам зрение. Удалять глаз приходилось только в нескольких случаях.

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Ранение глаз 22-летний Александр получил неделю назад. Вместе с собратьями военнослужащий держал оборону Бахмутского направления. Вражеский снаряд разорвался рядом с ним – в окопе.

– Наша задача было занять окопы противника – выбили их. Начали два танка работать крест-накрест. Артиллерия. Минометы. Вертолет прилетел. Прямо передо мной упал снаряд, – говорит Александр.

Военный вспоминает: у побратима оторвало пальцы. Тело Александра изрешетило взрывом. Глаза и руки травмировали осколки.

— Левый глаз – нормальный. А правому уже все. В правому глазу, к сожалению, так случилось, шесть осколков. Вытащили, сшили вместе. Сделали, так сказать, презентабельный вид, – говорит военнослужащий.

Рядом так же выздоровления ждет Михаил. Мужчина уже пережил операцию, впереди еще одна.

— Закрой глаза, — говорит врач пациенту. – Молодец, да все будет хорошо! Сетчатка на месте. Хорошо все сделаем, и будешь все видеть.

Михаил — футболист, как только началась великая война — ушел на фронт добровольцем. Воевал на Луганщине, возле Кременной. Там получил ранение, рассказывает: отражали вражеский штурм.

– Оборону успешно выдержали, русские отступили. С дрона сбросили гранату. Она разорвалась перед лицом, буквально двадцать сантиметров. Сразу правым глазом вообще перестал видеть, левым – немножко, – говорит Михаил.

С боевой травмой глаз в этой Днепровской больнице впервые столкнулись в 2014 году. За это время врачи усовершенствовали свои навыки, и сейчас здесь совершают настоящие чудеса.

Проникающие, обломочные ранения глаз, ушибы и даже ожоги – за этот год хирурги провели более двух тысяч сверхсложных операций.

— У нас были пациенты, которые были в плену. И через семь или восемь месяцев привозили к нам. И нам даже в таких случаях удавалось частично вернуть зрение, – говорит доктор Борис.

Раненым гражданским и военным зрение здесь возвращают почти в 100 процентах случаев. Сохранить глаз, рассказывают медики, не удавалось всего несколько раз. Обычно пациентам производят по 2-3 операции. Далее – выздоровление и шанс на полноценную жизнь, а в случае военных – возвращение в ряды вооруженных сил.