Новое исследование американских ученых выявило взаимосвязь между преждевременными родами и фталатами, синтетическими химическими веществами, которые входят в состав прозрачной пищевой упаковки и средств личной гигиены.

Влияние фталатов на беременность

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Lancet Planetary Health, наибольшее влияние на преждевременные роды оказали фталаты, или DEHP — одно из химических веществ прозрачной пищевой пленки.

— В нашем новом исследовании мы обнаружили, что DEHP и три подобных химических вещества — наиболее вероятная причина 57 тыс. преждевременных родов у беременных Соединенных Штатах в течение 2018 года, — сообщил Леонардо Трасанде, директор экологической педиатрии в NYU Langone Health.

Предыдущие исследования указывали на то, что фталаты разрушают гормоны и могут влиять на плаценту, важного органа, который обеспечивает плод кислородом и питательными веществами во время развития в утробе матери.

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Команда ученых проанализировала образцы мочи более 5 тыс. беременных на различные типы фталатов и данные преждевременно рожденных детей (возраст, вес и продолжительность родов). Результаты, которые получили ученые, подтвердили взаимосвязь DEHP со сроками беременности и преждевременными родами.

Если ребенок появился на свет раньше 37 недель беременности, с весом до 2,5 кг и ростом до 45 см, это может представлять угрозу, поскольку жизненно важные органы младенца и часть нервной системы могут быть недоразвиты.

Такие малыши часто нуждаются в немедленной госпитализации, ведь имеют проблемы с дыханием, сердцем, пищеварением, мозгом и тому подобное. Кроме того, по данным клиники Майо, дети, родившиеся преждевременно, рискуют получить церебральный паралич, эпилепсию, психические расстройства и задержку в интеллектуальном развитии.

Во взрослой жизни лица, родившиеся преждевременно, могут сталкиваться с повышенным кровяным давлением, уровнем холестерина, астмой, респираторными инфекциями, диабетом, болезнями сердца, сердечной недостаточностью и инсультами.

Химия и здоровье

По данным отраслевой торговой ассоциации European Plasticisers, ежегодно во всем мире потребляется примерно 8,4 млн тонн фталатов и других пластификаторов.

Производители добавляют химические вещества в потребительские товары, главным образом в изделия из поливинилхлорида или ПВХ, такие как детские игрушки. Вследствие этого возникает детское ожирение, астма, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Фталаты также входят в состав моющих средств и средств личной гигиены, например шампуней, мыла, лака для волос и ногтей, одежды и обуви, мебели, материалов для пола и даже посуды для воды. Все это влияет на организм на клеточном уровне, считают ученые.