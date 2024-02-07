Нове дослідження американських науковців виявило взаємозв’язок між передчасними пологами і фталатами, синтетичними хімічними речовинами, які входять до складу прозорого харчового пакування та засобів особистої гігієни.

Вплив фталатів на вагітність

Відповідно до результатів дослідження, що було опубліковано у журналі Lancet Planetary Health, найбільший вплив на передчасні пологи спричинили фталати, або DEHP — одна з хімічних речовин прозорої харчової плівки.

— У нашому новому дослідженні ми виявили, що DEHP і три подібні хімічні речовини — найбільш імовірна причина 57 тис. передчасних пологів у Сполучених Штатах протягом 2018 року, — повідомив Леонардо Трасанде, директор екологічної педіатрії в NYU Langone Health.

Попередні дослідження вказували на те, що фталати руйнують гормони та можуть впливати на плаценту, важливого органу, який забезпечує плід киснем і поживними речовинами під час розвитку в утробі матері.

Зараз дивляться

Команда вчених проаналізувала зразки сечі понад 5 тис. вагітних на різні типи фталатів та дані передчасно народжених дітей ( вік, вагу та тривалість пологів). Результати, які отримали науковці, підтвердили взаємозв’язок DEHP із термінами вагітності і передчасними пологами.

Якщо дитина з’явилася на світ раніше 37 тижнів вагітності, з вагою до 2,5 кг і зростом до 45 см, це може становити загрозу, оскільки життєво важливі органи немовляти та частина нервової системи можуть бути недорозвинені.

Такі малюки часто потребують негайної госпіталізації, адже мають проблеми з диханням, серцем, травленням, мозком тощо. Крім того, за даними клініки Майо, діти, які народилися передчасно, ризикують отримати церебральний параліч, епілепсію, психічні розлади та затримку в інтелектуальному розвитку

У дорослому житті особи, які народилися передчасно, можуть стикатися з підвищеним кров’яним тиском, рівнем холестерину, астмою, респіраторними інфекціями, діабетом, хворобами серця, серцевою недостатністю та інсультами.

Хімія і здоров’я

За даними галузевої торгової асоціації European Plasticisers, щороку в усьому світі споживається приблизно 8,4 млн тонн фталатів та інших пластифікаторів.

Виробники додають хімічні речовини до споживчих товарів, головним чином до виробів з полівінілхлориду або ПВХ, як-от дитячі іграшки. Внаслідок цього виникає дитяче ожиріння, астма, серцево-судинні та онкологічні захворювання.