104-летняя Дороти Хоффнер из Чикаго совершила самый возрастной прыжок в мире с парашютом. Это был тандемный прыжок на высоте свыше 4 тыс. метров. Впервые женщина решилась на такой экстрим, когда ей исполнилось 100 лет.

Дороти надеется получить сертификат самого возрастного человека, когда-либо прыгавшего с парашютом.

— Возраст — это всего лишь число, — заявила Хоффнер ликующей толпе через несколько мгновений после того, как коснулась земли.

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Рекорд Гиннесса для старейшего парашютиста был установлен в мае 2022 года 103-летней Линнией Ингегард Ларссон из Швеции. Однако компания Skydive Chicago работает над тем, чтобы Книга рекордов Гиннеса признала прыжок Хоффнер рекордом.

Дороти впервые прыгнула с парашютом, когда ей было 100 лет. Как призналась сама женщина, тогда ее пришлось выталкивать из самолета.

Но в этот раз она выглядела спокойной и уверенной. Когда кормовая дверь самолета открылась, открывая вид на желтовато-коричневые поля далеко внизу, подошла к краю и прыгнула головой вперед, совершив идеальный перекат, а затем стабильно полетела в свободном падении животом к земле.

Прыжок длился семь минут, включая медленный спуск парашюта на землю.

Женщина, которой в декабре исполнится 105 лет, сказала, что в следующий раз она, возможно, прокатится на воздушном шаре.