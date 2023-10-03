104-річна Дороті Гоффнер із Чикаго здійснила найстарший стрибок у світі з парашутом. Це був тандемний стрибок на висоті понад 4 тис. метрів. Уперше жінка зважилася на такий екстрим, коли їй виповнилося 100 років.

Дороті сподівається отримати сертифікат найстаршої людини, яка коли-небудь стрибала з парашутом.

– Вік – це лише число, – заявила Гоффнер радісному натовпу за кілька миттєвостей після того, як торкнулася землі.

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Рекорд Гіннесса для найстарішого парашутиста було встановлено в травні 2022 року 103-річною Ліннією Інгегард Ларссон зі Швеції. Однак компанія Skydive Chicago працює над тим, щоб Книга рекордів Гіннеса визнала стрибок Гоффнер рекордом.

Дороті уперше стрибнула з парашутом, коли їй було 100 років. Як зізналася сама жінка, тоді її довелося виштовхувати з літака.

Але цього разу вона мала спокійний і впевнений вигляд. Коли кормові двері літака відчинилися, відкриваючи краєвид на жовтувато-коричневі поля далеко внизу, підійшла до краю і стрибнула головою вперед, зробивши ідеальний перекат, а потім стабільно полетіла у вільному падінні животом до землі.

Стрибок тривав сім хвилин, включно з повільним спуском парашута на землю.

Жінка, якій у грудні виповниться 105 років, сказала, що наступного разу вона, можливо, покатається на повітряній кулі.