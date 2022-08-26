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Ходячие разносчики инфекции: больше половины людей с Омикроном не знают, что больны

26 августа 2022, 14:18
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
толпа
Источник: Depositphotos

Ученые Медицинского центра Лос-Анджелеса (США) в ходе исследования обнаружили, что больше половины взрослых, которые перенесли Омикрон, не знали о своем инфекционном статусе.

Сообщается, что в этом когортном исследовании приняли участие 210 взрослых с признаками сероконверсии во время региональной вспышки варианта Омикрон. Из них 56% сообщили, что не знали о том, что реально переболели.

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В иммунологии сероконверсия — это выработка специфических антител в сыворотке крови в результате инфекции или иммунизации, включая вакцинацию.

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Результаты этого исследования показывают, что низкий уровень осведомленности об инфекции, связанной с вариантом Омикрон, может быть ключевым фактором быстрой передачи вируса в сообществах. Что отнюдь не способствует успеху в борьбе со смертельно опасным вирусом.

Источник: JAMA Network

Теги
Коронавирус Covid-19 Наукові дослідження науковці Омикрон Штамм Омикрон
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