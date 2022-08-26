Вчені Медичного центру Лос-Анджелеса (США) в ході дослідження виявили, що більше половини дорослих, які перенесли Омікрон, не знали про свій інфекційний статус.

Повідомляється, що в цьому когортному дослідженні взяли участь 210 дорослих з ознаками сероконверсії під час регіональної спалаху варіанту Омікрон. З них 56% повідомили, що не знали про те, що реально перехворіли.

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В імунології сероконверсія – це вироблення специфічних антитіл в сироватці крові в результаті інфекції або імунізації, включаючи вакцинацію.

Результати цього дослідження показують, що низький рівень обізнаності про інфекцію, пов’язану з варіантом Омікрон, може бути ключовим фактором швидкої передачі вірусу в громадах. Що аж ніяк не сприяє успіху в боротьбі зі смертельно небезпечним вірусом.

Джерело: JAMA Network