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Ходячі рознощики інфекції: більше половини людей з Омікроном не знають, що хворі

26 Серпня 2022, 14:18
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
толпа
Джерело: Depositphotos

Вчені Медичного центру Лос-Анджелеса (США) в ході дослідження виявили, що більше половини дорослих, які перенесли Омікрон, не знали про свій інфекційний статус.

Повідомляється, що в цьому когортному дослідженні взяли участь 210 дорослих з ознаками сероконверсії під час регіональної спалаху варіанту Омікрон. З них 56% повідомили, що не знали про те, що реально перехворіли.

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В імунології сероконверсія – це вироблення специфічних антитіл в сироватці крові в результаті інфекції або імунізації, включаючи вакцинацію.

Результати цього дослідження показують, що низький рівень обізнаності про інфекцію, пов’язану з варіантом Омікрон, може бути ключовим фактором швидкої передачі вірусу в громадах. Що аж ніяк не сприяє успіху в боротьбі зі смертельно небезпечним вірусом.

Джерело: JAMA Network

Теги
Коронавірус Covid-19 Наукові дослідження науковці Омікрон Штам Омікрон
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