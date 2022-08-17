В Ивано-Франковске и области стремительно увеличилась заболеваемость Covid-19. За прошедшую неделю количество положительных случаев выросло на 30%. В настоящее время массовый режим в городе не вводят.

В области уже подозревают случаи инфицирования Кентавром – новым подвидом Омикрона. Пиковую нагрузку прогнозируют на середину сентября – начало октября. Чтобы остановить эпидемию, при первых признаках заражения советуют обращаться к семейным врачам.

— Тошнота, рвота и понос – так может начинаться это заболевание. Или начинаться с признаков тонзиллита, то есть симптомов ангины, — объясняет Ольга Савчук, директор Ивано-Франковского Центра первичной медицинской консультативно-диагностической помощи.

Поэтому, по словам специалиста, обязательно при первых признаках нужно связаться с семейным врачом. В регионе есть много быстрых тестов на коронавирус. И с их помощью можно поставить предварительный диагноз.

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Диагностировать и лечить заболевание будет семейный врач. Именно он будет определять, будет ли это амбулаторное лечение или требуется другое обследование пациенту. Это, медики подчеркивают, чтобы избежать больших очередей во время ПЦР-тестирования, как это было раньше.

– Нам дали противовирусный препарат, достаточно дорогой, – это Молнупиравир. Препарат специфичен и предназначен для лечения коронавирусной инфекции. Он есть в достаточном количестве, и наши семейные врачи, при подтверждении у пациента диагноза коронавирусной инфекции, будут его выдавать бесплатно, — говорит Ольга Савчук.

Подвид вируса слишком мутагенный – это одна из его опасностей. Среди плюсов — то, что Кентавр имеет признаки и течение заболевания, похожие на ОРВИ. Высокой летальности и осложнений, которые имел штамм Дельта, врачи не предсказывают.

– Официально в Украине новый подвид Омикрона еще не секвенировали. Но, согласно симптомам, штамм Омикрон и его подвид Кентавр очень трудно различить, – отмечает Ольга Савчук.

Врачи отмечают необходимость соблюдения масочного режима, особенно в общественном транспорте и местах массового скопления людей, пользования антисептиками и избегания общения с больными. И обязательно нужно контролировать уровень кислорода в крови.

Получить бустерную дозу прививки от коронавируса можно во всех городских поликлиниках. Есть Pfizer и CoronaVac. Правда, за бустерной дозой обычно приходят те, кто планирует ехать за границу.

Новый подтип коронавируса также привезли из-за границы. Вероятно, из Великобритании. Привезли его украинцы, которые уехали туда из-за войны. Часть возвращается, и некоторые из них могут быть заражены новым подтипом Омикрона.