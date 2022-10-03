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Холера на Гаити унесла жизни по меньшей мере семи человек

3 октября 2022, 14:18
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Pixabay

Власти Гаити заявили вчера, 2 октября, о по меньшей мере семи смертях от холеры. Это вызвало новые опасения по поводу возрождения эпидемии в охваченной кризисом карибской стране.

Сообщается, что холера унесла жизни около 10 тыс. человек после землетрясения на Гаити в 2010 году.

— Спустя почти три года после последнего подтвержденного случая заболевания на Гаити, в столице Порт-о-Пренс и в прибрежном районе Сите-Солей выявлено несколько подозрительных случаев, — говорится в сообщении.

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На пресс-конференции генеральный директор министерства здравоохранения Гаити Лор Адриен заявила, что большинство жертв скончались в общинах и не смогли попасть в больницы.

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Сейчас в стране предпринимаются меры по ограничению распространения вируса, включая расследование других возможных случаев. Власти призывают людей к повышенным мерам предосторожности в области гигиены.

Источник
MedicalXpress
Теги
Гаити холера
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