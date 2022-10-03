Влада Гаїті заявила вчора, 2 жовтня, про щонайменше сім смертей від холери. Це викликало нові побоювання з приводу відродження епідемії в охопленій кризою карибській країні.

Повідомляється, що холера забрала життя близько 10 тис. людей після землетрусу на Гаїті в 2010 році.

– Через майже три роки після останнього підтвердженого випадку захворювання на Гаїті, в столиці Порт-о-Пренс і в прибережному районі Сіте-Солей виявлено кілька підозрілих випадків, – йдеться в повідомленні.

На прес-конференції генеральний директор міністерства охорони здоров’я Гаїті Лор Адрієн заявила, що більшість жертв померли в громадах і не змогли потрапити до лікарень.

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Зараз в країні вживаються заходи щодо обмеження поширення вірусу, включаючи розслідування інших можливих випадків. Влада закликає людей до підвищених запобіжних заходів в області гігієни.