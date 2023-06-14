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Холеры в Украине не зафиксировано: в МОЗ сообщили, что даже подозрения на эту болезнь нет

14 июня 2023, 13:05
Валентина Андрейко журналіст
затоплення Каховської ГЕС

Министерство здравоохранения в телеграмм-канале разместило сообщение, которое должно развеять любые домыслы или спекуляции на теме холеры — тяжелого инфекционного заболевания.

Минздрав заверил, что в Украине не зарегистрировано ни одного случая холеры, так же нет и подозрений на это заболевание.

Это однозначно подтвердили результаты исследований образцов, взятых и из объектов окружающей среды, и от пациентов с признаками острой кишечной инфекции. Все анализы — отрицательные.

В то же время ведомство уточнило, что в пострадавших от затопления регионах сформировано 38 точек мониторинга воды поверхностных водоемов (речной и морской) вдоль русла и морского побережья в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Мониторинг проводится ежедневно.

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Фото: Укргідроенерго

Источник
Минздрав
Теги
МОЗ Херсонщина холера
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