Министерство здравоохранения в телеграмм-канале разместило сообщение, которое должно развеять любые домыслы или спекуляции на теме холеры — тяжелого инфекционного заболевания.

Минздрав заверил, что в Украине не зарегистрировано ни одного случая холеры, так же нет и подозрений на это заболевание.

Это однозначно подтвердили результаты исследований образцов, взятых и из объектов окружающей среды, и от пациентов с признаками острой кишечной инфекции. Все анализы — отрицательные.

В то же время ведомство уточнило, что в пострадавших от затопления регионах сформировано 38 точек мониторинга воды поверхностных водоемов (речной и морской) вдоль русла и морского побережья в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Мониторинг проводится ежедневно.

Фото: Укргідроенерго