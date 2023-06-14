Міністерство охорони здоров’я в телеграм-каналі розмістило повідомлення, яке має розвіяти будь-які домисли чи спекуляції на темі холери – важкого інфекційного захворювання.
МОЗ запевнило, що в Україні не зареєстровано жодного випадку холери, так само немає і підозр на це захворювання.
Це однозначно підтвердили результати досліджень зразків, узятих і з об’єктів довкілля, і від пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції. Всі аналізи – негативні.
Водночас відомство уточнило, що в постраждалих від затоплення регіонах сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водоймищ (річкової та морської) уздовж русла і морського узбережжя в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
Моніторинг проводиться щоденно.
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Фото: Укргідроенерго