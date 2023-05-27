Стример Санцянгэ умер вскоре после того, как в прямом эфире выпил несколько бутылок крепкого алкоголя. В данном случае, это был китайский спирт с содержанием алкоголя от 30% до 60%.

Один из его друзей рассказал, что парень, настоящая фамилия которого Ван, принял участие в онлайн-челлендже, известном как ПК, против другого стримера. Ход соревнования транслировался в прямом эфире на канале Вана — Доуин.

В онлайн-челленджах обычно принимают участие известные в молодежной среде стримеры. Они выдумывают невероятные конкурсы, чтобы получить награды и подарки от зрителей.

— Я не знаю, сколько он выпил. Но в последней части видео я видел, как он выпил три бутылки, прежде чем начал четвертую, — сказал друг парня Чжао.

Видео, показывающее, как Ван принимает участие в своем финальном испытании, стало вирусным в китайских социальных сетях, но больше не доступно для просмотра.

В последние годы бурно развивающаяся в стране сфера прямых трансляций породила многомиллиардную индустрию, в которой предприниматели соревнуются за продажу своей продукции в режиме реального времени на платформах социальных сетей.

Смерть Вана, вероятно, усилит дебаты вокруг регулирования индустрии, которая в последние годы привлекла внимание властей из-за роскошного образа жизни некоторых стримеров и необычных конкурсов, в которых они принимают участие.