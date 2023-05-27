Стример Санцянге помер незабаром після того, як у прямому ефірі випив кілька пляшок міцного алкоголю. В даному випадку, це був китайський спирт із вмістом алкоголю від 30% до 60%.

Один із його друзів розповів, що хлопець, справжнє прізвище якого Ван, взяв участь в онлайн-челенджі, відомому як ПК, проти іншого стримера. Перебіг змагання транслювався в прямому ефірі на каналі Вана – Доуїн.

В онлайн-челенджах зазвичай беруть участь відомі в молодіжному середовищі стримери. Вони вигадують неймовірні конкурси, щоб отримати нагороди та подарунки від глядачів.

– Я не знаю, скільки він випив. Але в останній частині відео я бачив, як він випив три пляшки, перш ніж почав четверту, – сказав друг хлопця Чжао.

Відео, що показує, як Ван бере участь у своєму фінальному випробуванні, стало вірусним у китайських соціальних мережах, але більше не доступне для перегляду.

Останніми роками сфера прямих трансляцій, що бурхливо розвивається в країні, породила багатомільярдну індустрію, в якій підприємці змагаються за продаж своєї продукції в режимі реального часу на платформах соціальних мереж.

Смерть Вана, ймовірно, посилить дебати навколо регулювання індустрії, яка останніми роками привернула увагу влади через розкішний спосіб життя деяких стримерів і незвичайні конкурси, в яких вони беруть участь.