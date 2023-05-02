Команда вчених Мічиганського університету в США під час дослідження з’ясувала, що люди в комі демонстрували свідому активність мозку перед смертю.

Відомо, що після пережитого передсмертного досвіду деякі люди згадують яскраві вогні наприкінці тунелю, хтось відчував присутність близьких або ширяв над своїм тілом.

Тепер учені кажуть, що вони зафіксували свідому активність мозку в пацієнтів, які помирають. Отримані результати дають нове розуміння процесу смерті.

– Те, як яскравий досвід може виникнути з дисфункціонального мозку під час процесу вмирання, є парадоксом нейробіології, – пояснив керівник дослідження Джимо Борджигін.

У дослідженні використовувалися дані чотирьох пацієнтів. Усі вони перебували в стані коми. Усім, з дозволу їхніх рідних, було відключено систему життєзабезпечення. Усі згодом померли від зупинки серця.

Після відключення підтримки ШВЛ у двох пацієнтів спостерігалося збільшення частоти серцевих скорочень поряд зі сплеском активності гамма-хвиль, що вважається найшвидшою мозковою активністю і пов’язана зі свідомістю.

– Це може відповідати внутрішньому пробудженню пацієнтів, – припустив Борджигін.

За його словами, активність було виявлено в так званій гарячій зоні – ділянці в задній частині мозку, пов’язаній зі свідомою активністю мозку. Ця область корелює зі сновидіннями, зоровими галюцинаціями під час епілепсії та зміненими станами свідомості.

У двох інших пацієнтів не було такого ж збільшення частоти серцевих скорочень або активності мозку.

Вчені заявили, що неможливо точно знати, чи може відповідати активність мозку суб’єктивному досвіду.

Дослідники припускають, що це може бути активація внутрішньої прихованої свідомості, пробудження спогадів про минуле або механізм виживання мозку.