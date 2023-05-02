Команда ученых Мичиганского университета в США в ходе исследования выяснила, что люди в коме демонстрировали сознательную активность мозга перед смертью.

Известно, что после пережитого предсмертного опыта некоторые люди вспоминают яркие огни в конце туннеля, кто-то ощущал присутствие близких или парил над своим телом.

Теперь ученые говорят, что они зафиксировали сознательную активность мозга у умирающих пациентов. Полученные результаты дают новое понимание процесса смерти.

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— То, как яркий опыт может возникнуть из дисфункционального мозга во время процесса умирания, является парадоксом нейробиологии, — объяснил руководитель исследования Джимо Борджигин.

В исследовании использовались данные четырех пациентов. Все они находились в состоянии комы. Всем, с разрешениях их родных, была отключена система жизнеобеспечения. Все впоследствии скончались от остановки сердца.

После отключения поддержки ИВЛ у двух пациентов наблюдалось увеличение частоты сердечных сокращений наряду с всплеском активности гамма-волн, считающейся самой быстрой мозговой активностью и связанной с сознанием.

— Это может соответствовать внутреннему пробуждению пациентов, — предположил Борджигин.

По его словам, активность была обнаружена в так называемой горячей зоне — области в задней части мозга, связанной с сознательной активностью мозга. Эта область коррелирует со сновидениями, зрительными галлюцинациями при эпилепсии и измененными состояниями сознания.

У двух других пациентов не было такого же увеличения частоты сердечных сокращений или активности мозга.

Ученые заявили, что невозможно точно знать, может ли соответствовать активность мозга субъективному опыту.

Исследователи предполагают, что это может быть активация внутреннего скрытого сознания, пробуждение воспоминаний о прошлом или механизм выживания мозга.