Кровь может многое сказать о состоянии вашего здоровья.

А теперь ученые обнаружили, что она может также предсказать риск смертельного заболевания.

Исследователи из США обнаружили, что люди с группой крови А на 16% чаще переносят инсульт в возрасте до 60 лет.

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Исследования также показали, что группы крови B и AB практически не влияют на риск инсульта.

В то время как молодые люди с группой крови О на 12 % реже страдают от инсульта.

Анализ семи тыс. пациентов с инсультом и почти 600 тыс. здоровых людей из различных исследований выявил сильную связь между группой крови и риском раннего инсульта.

Инсульт — это опасный для жизни мозговой приступ, который возникает, когда кровоснабжение части вашего мозга прекращается.

По данным NHS, в Великобритании более 100 тыс. человек ежегодно переносят инсульты, которые в 38 тыс. случаев приводят к смерти.

В Великобритании проживает почти 1,3 млн человек, переживших инсульт, многие из которых в настоящее время живут с ограниченными возможностями.

— Мы до сих пор не знаем, почему группа крови А может привести к более высокому риску, — сказал невролог Стивен Киттнер. — Вероятно, это как-то связано с факторами свертывания крови, такими как тромбоциты и клетки, выстилающие кровеносные сосуды

Не исключают исследователи, что другие циркулирующие белки играют роль в образовании тромбов.

Предыдущие исследования показали, что люди с группой крови А имеют несколько более высокий риск образования тромбов в ногах, известных как тромбоз глубоких вен.

Другое исследование показало, что те, у кого кровь AB, с большей вероятностью заразятся коронавирусом и умрут от него.

Каковы симптомы инсульта

Метод быстрый, который расшифровывается как Лицо, Руки, Речь, Время, — это самый простой способ запомнить наиболее распространенные симптомы инсульта:

F — опущение лица — если одна сторона лица человека опущена или онемела, попросите его улыбнуться, если она неровная, вам следует обратиться за помощью.

A — слабость рук — если одна рука слабая или онемела, вам следует попросить человека поднять обе руки. Если одна рука смещается вниз, вам может понадобиться помощь

S — трудности с речью — если речь человека невнятная, это может быть признаком инсульта.

T — время звонить по номеру 999. Если у человека есть перечисленные выше признаки, вам необходимо позвонить по номеру 999 в Великобритании или 911 в США для получения неотложной помощи.

Другие симптомы включают в себя:

внезапная слабость или онемение на одной стороне тела

трудности с поиском слов

внезапное помутнение зрения или потеря зрения

внезапная путаница, головокружение или неустойчивость

внезапная и сильная головная боль

трудности с пониманием того, что говорят другие

трудность глотания

Если какой-либо из этих симптомов длится нескольких часов, у вас может быть транзиторная ишемическая атака (ТИА).

Этот приступ, который иногда называют микроинсультом, указывает на наличие проблемы с кровоснабжением головного мозга.

При появлении этих симптомов важно обратиться к врачу общей практики или в местную больницу, так как в ближайшем будущем состояние может усугубиться.

Какие существуют группы крови и что они означают

Кровь состоит из эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в жидкости, называемой плазмой.

Ваша группа крови определяется антителами и антигенами в крови.

Различают четыре основные группы крови (типа крови) – А, В, АВ и О.

Ваша группа крови определяется генами, которые вы унаследовали от своих родителей.

Каждая группа может быть как резус-положительной, так и резус-отрицательной.