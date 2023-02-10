Кровь может многое сказать о состоянии вашего здоровья.
А теперь ученые обнаружили, что она может также предсказать риск смертельного заболевания.
Исследователи из США обнаружили, что люди с группой крови А на 16% чаще переносят инсульт в возрасте до 60 лет.
Исследования также показали, что группы крови B и AB практически не влияют на риск инсульта.
В то время как молодые люди с группой крови О на 12 % реже страдают от инсульта.
Анализ семи тыс. пациентов с инсультом и почти 600 тыс. здоровых людей из различных исследований выявил сильную связь между группой крови и риском раннего инсульта.
Инсульт — это опасный для жизни мозговой приступ, который возникает, когда кровоснабжение части вашего мозга прекращается.
По данным NHS, в Великобритании более 100 тыс. человек ежегодно переносят инсульты, которые в 38 тыс. случаев приводят к смерти.
В Великобритании проживает почти 1,3 млн человек, переживших инсульт, многие из которых в настоящее время живут с ограниченными возможностями.
— Мы до сих пор не знаем, почему группа крови А может привести к более высокому риску, — сказал невролог Стивен Киттнер. — Вероятно, это как-то связано с факторами свертывания крови, такими как тромбоциты и клетки, выстилающие кровеносные сосуды
Не исключают исследователи, что другие циркулирующие белки играют роль в образовании тромбов.
Предыдущие исследования показали, что люди с группой крови А имеют несколько более высокий риск образования тромбов в ногах, известных как тромбоз глубоких вен.
Другое исследование показало, что те, у кого кровь AB, с большей вероятностью заразятся коронавирусом и умрут от него.
Каковы симптомы инсульта
Метод быстрый, который расшифровывается как Лицо, Руки, Речь, Время, — это самый простой способ запомнить наиболее распространенные симптомы инсульта:
- F — опущение лица — если одна сторона лица человека опущена или онемела, попросите его улыбнуться, если она неровная, вам следует обратиться за помощью.
- A — слабость рук — если одна рука слабая или онемела, вам следует попросить человека поднять обе руки. Если одна рука смещается вниз, вам может понадобиться помощь
- S — трудности с речью — если речь человека невнятная, это может быть признаком инсульта.
- T — время звонить по номеру 999. Если у человека есть перечисленные выше признаки, вам необходимо позвонить по номеру 999 в Великобритании или 911 в США для получения неотложной помощи.
Другие симптомы включают в себя:
- внезапная слабость или онемение на одной стороне тела
- трудности с поиском слов
- внезапное помутнение зрения или потеря зрения
- внезапная путаница, головокружение или неустойчивость
- внезапная и сильная головная боль
- трудности с пониманием того, что говорят другие
- трудность глотания
Если какой-либо из этих симптомов длится нескольких часов, у вас может быть транзиторная ишемическая атака (ТИА).
Этот приступ, который иногда называют микроинсультом, указывает на наличие проблемы с кровоснабжением головного мозга.
При появлении этих симптомов важно обратиться к врачу общей практики или в местную больницу, так как в ближайшем будущем состояние может усугубиться.
Какие существуют группы крови и что они означают
Кровь состоит из эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в жидкости, называемой плазмой.
Ваша группа крови определяется антителами и антигенами в крови.
Различают четыре основные группы крови (типа крови) – А, В, АВ и О.
Ваша группа крови определяется генами, которые вы унаследовали от своих родителей.
Каждая группа может быть как резус-положительной, так и резус-отрицательной.