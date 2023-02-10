Кров може багато сказати про стан вашого здоров’я.

А тепер вчені виявили, що вона може передбачити ризик смертельного захворювання.

Дослідники зі США виявили, що люди з групою крові Ó

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Дослідження також показали, що групи крові B та AB практично не впливають на ризик інсульту.

У той час як молоді люди з групою крові О на 12% рідше страждають від інсульту.

Аналіз семи тис. пацієнтів з інсультом та майже 600 тис. здорових людей з різних досліджень виявив сильний зв’язок між групою крові та ризиком раннього інсульту.

Інсульт – це небезпечний для життя мозковий напад, який виникає, коли кровопостачання частини мозку припиняється.

За даними NHS, у Великій Британії понад 100 тис. людей щорічно переносять інсульти, які у 38 тис. випадків призводять до смерті.

У Великій Британії проживає майже 1,3 млн осіб, які пережили інсульт, багато з яких нині живуть з обмеженими можливостями.

– Ми досі не знаємо, чому група крові А може призвести до більш високого ризику, – сказав невролог Стівен Кіттнер. – Ймовірно, це якось пов’язано з факторами згортання крові, такими як тромбоцити та клітини, що вистилають кровоносні судини

Не виключають дослідники, що інші білки, що циркулюють, грають роль в утворенні тромбів.

Попередні дослідження показали, що люди з групою крові А мають дещо вищий ризик утворення тромбів у ногах, відомих як тромбоз глибоких вен.

Інше дослідження показало, що ті, хто має кров AB, з більшою ймовірністю заразяться коронавірусом і помруть від нього.

Які симптоми інсульту

Метод швидкий, який розшифровується як Обличчя, Руки, Мова, Час, – це найпростіший спосіб запам’ятати найпоширеніші симптоми інсульту:

F – опущення обличчя – якщо одна сторона обличчя людини опущена або оніміла, попросіть її посміхнутися, якщо вона нерівна, слід звернутися за допомогою.

A – слабкість рук – якщо одна рука слабка або оніміла, попросіть людину підняти обидві руки. Якщо одна рука зміщується вниз, може знадобитися допомога.

S – проблеми з мовленням – якщо мова людини невиразна, це може бути ознакою інсульту.

T – час дзвонити за номером швидкої допомоги, якщо у людини є перелічені вище ознаки.

Інші симптоми включають:

раптова слабкість або оніміння на одній стороні тіла

труднощі з пошуком слів

раптове помутніння зору чи втрата зору

раптова плутанина, запаморочення чи нестійкість

раптовий і сильний головний біль

труднощі з розумінням того, що кажуть інші

складність ковтання

Якщо якийсь із цих симптомів триває кілька годин, у це може бути транзиторна ішемічна атака (ТІА).

Цей напад, який іноді називають мікроінсультом, вказує на наявність проблеми із кровопостачанням головного мозку.

При появі цих симптомів важливо звернутися до лікаря загальної практики або до місцевої лікарні, оскільки найближчим часом стан може погіршитися.

Які існують групи крові та що вони означають

Кров складається з еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів у рідині, яка називається плазмою.

Група крові визначається антитілами та антигенами в крові.

Розрізняють чотири основні групи крові (типу крові) – А, В, АВ та О.

Ваша група крові визначається генами, які ви успадкували від батьків.

Кожна група може бути як резус-позитивною, так і резус-негативною.