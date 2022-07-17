Фахівці онлайн-платформи Психологічна підтримка рекомендують для прочитання п’ять книг, автори і герої яких осмислюють смерть близьких людей, намагаються її пояснити і пережити. Кожен по-своєму.

– Література – це своєрідна терапія і для тих, хто її створює, і для тих, хто читає, – впевнені професійні психологи.

4321. Пол Остер

Букерівський лауреат Пол Остер прописує життя Арчі Фергюсона в чотирьох варіаціях. Нащадок мінських євреїв і емігрантів в США Арчі народжується в 1947 році.

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У його ранньому дитинстві батьківський бізнес пограбують, спалять, викуплять або спалять разом з батьком – з цього місця і розійдуться чотири варіанти життя героя. Автор показує, як великі і дрібні зміни можуть вплинути на подальший шлях персонажа.

Арчі Фергюсон буде неодноразово щось втрачати. Він побачить смерть друга і смерть президента. Однак Пол Остер залишає певні константи в житті хлопця. Тому “4321” – книга про те, що яких би пертурбацій не зазнала історія, фундамент особистості залишається непорушним.

Мій дідусь був черешнею. Анджела Нанетті

Чотирирічний Тоніно живе в невеликому італійському містечку і найбільше любить приїжджати до дідуся і бабусі в село. Дідусь постійно розповідає щось нове про реальність навколо: як слухати дерева і що відбувається з близькими після їхньї смерті.

Як тільки у Тоніно вмирає бабуся, він намагається усвідомити свою втрату і розібратися, що відбувається з приходом смерті.

Незважаючи на те, що книгу Анджели Нанетті рекомендують читати з дев’яти років, автор піднімає тему, яка непокоїть нас в будь- якому віці, – як пояснити людині смерть і прийняти уход близьких.

Те, що падає з неба. Селья Агава

Одного разу на маму восьмирічної Саари впаде брила льоду, а її тітка виграє лотерею і купить величезний особняк. Одній людині щастить, іншій – ні. Короткі історії про це обертаються навколо маленької дівчинки.

Героїня фінської письменниці намагається осмислити світ навколо і розгадати його загадку, немов Еркюль Пуаро з її улюбленого телевізійного шоу.

Селья Агава протиставляє наївність Саари безапеляційності життя: вона буде спостерігати смерть і депресію і міркувати про плинність часу.

Абсурд, часто супроводжує трагедію і смерть, тут зведений в абсолют. Крізь трохи відсторонений погляд дитини автор показує, що скорбота — це необов’язково про надривні сльози. Вона також може бути про допитливість або навіть про спокій.

Хвороба як метафора. Сьюзен Зонтаг

Своїм есе Сьюзен Зонтаг відповіла на поставлений їй діагноз раку молочної залози. У тексті вона намагається розібратися, чому люди в різні часи були схильні створювати навколо хвороби метафоричний флер вищої сили.

Діагноз туберкульозу, а пізніше – раку або СНІДу сприймався як вирок, очищення або покарання за гріхи. На думку автора, хвороба залишається лише хворобою: в ній немає ніякого таємничого фатуму.

Camera Lucida. Нотатки про фотографії. Ролан Барт

У французького філософа Ролана Барта виникла ідея написати цю останню його опубліковану роботу після смерті матері в 1977 році. Якось він сидів, розглядаючи її фотографії і усвідомлюючи, що назавжди втратив близьку людину.

Одна з фотографій матері зачепила його особливо сильно — на ній п’ятирічна дівчинка стояла зі своїм братом. Звідси і почалися роздуми філософа про природу фотографії і особливої деталі на знімку, яка може зачепити глядача.

Для Ролана Барта фотографії стали не просто зануренням у візуальні сюжети, а способом осмислити смерть найдорожчої людини і зберегти пам’ять про неї.

Джерело: Психологічна підтримка