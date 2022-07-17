Специалисты онлайн-платформы Психологическая поддержка рекомендуют для прочтения пять книг, авторы и герои которых осмысливают смерть близких людей, пытаються ее объяснить и пережить. Каждый по-своему.

— Литература — это своеобразная терапия и для тех, кто ее создает, и для тех, кто читает, — уверены профессиональные психологи.

4321. Пол Остер

Букеровский лауреат Пол Остер прописывает жизнь Арчи Фергюсона в четырех вариациях. Потомок минских евреев и эмигрантов в США Арчи рождается в 1947 году. В его раннем детстве отцовский бизнес ограбят, сожгут, выкупят или сожгут вместе с отцом – с этого места и разойдутся четыре варианта жизни героя. Автор показывает, как крупные и мелкие изменения могут повлиять на дальнейший путь персонажа.

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Арчи Фергюсон будет неоднократно что-то терять. Он увидит смерть друга и смерть президента. Однако Пол Остер оставляет определенные константы в жизни парня. Поэтому “4321” — книга о том, что каких бы пертурбаций ни претерпела история, фундамент личности остается незыблемым.

Мой дедушка был черешней. Анджела Нанетти

Четырехлетний Тонино живет в небольшом итальянском городке и больше всего любит приезжать к дедушке и бабушке в село. Дедушка постоянно рассказывает что-то новое о реальности вокруг: как слушать деревья и что происходит с близкими после их смерти.

Как только у Тонино умирает бабушка, он пытается осознать свою потерю и разобраться, что происходит с приходом смерти.

Несмотря на то, что книгу Анджелы Нанетти рекомендуют читать с девяти лет, автор поднимает тему, которая беспокоит нас в любом возрасте, — как объяснить человеку смерть и принять уход близких.

То, что падает с неба. Селья Агава

Однажды на маму восьмилетней Саари упадет глыба льда, а ее тетя выиграет лотерею и купит огромный особняк. Одному человеку везет, другому – нет. Короткие истории об этом вращаются вокруг маленькой девчушки.

Героиня финской писательницы пытается осмыслить мир вокруг и разгадать его загадку, словно Эркюль Пуаро из ее любимого телевизионного шоу.

Селья Агава противопоставляет наивность Саары безапелляционности жизни: она будет наблюдать смерть и депрессию и рассуждать о текучести времени.

Абсурд, часто сопровождающий трагедию и смерть, здесь возведен в абсолют. Сквозь чуть отстраненный взгляд ребенка автор показывает, что скорбь — это необязательно про надрывные слезы. Она также может быть о любознательности или даже о спокойствии.

Болезнь как метафора. Сьюзен Зонтаг

Своим эссе Сьюзен Зонтаг ответила на поставленный ей диагноз рака молочной железы. В тексте она пытается разобраться, почему люди в разные времена были склонны создавать вокруг болезни метафорический флер высшей силы.

Диагноз туберкулеза, а позже — рака или СПИДа воспринимался как приговор, очищение или наказание за грехи. По мнению автора, болезнь остается лишь болезнью: в ней нет никакого таинственного фатума.

Camera Lucida. Заметки о фотографии. Ролан Барт

У французского философа Ролана Барта возникла идея написать эту последнюю его опубликованную работу после смерти матери в 1977 году. Как-то он сидел, рассматривая ее фотографии и осознавая, что навсегда потерял близкого человека.

Одна из фотографий матери задела его особенно сильно — на ней пятилетняя девочка стояла со своим братом. Отсюда и начались размышления философа о природе фотографии и особой детали на снимке, которая может задеть зрителя.

Для Ролана Барта фотографии стали не просто погружением в визуальные сюжеты, а способом осмыслить смерть самого дорогого человека и сохранить память о нем.

Источник: Психологическая поддержка