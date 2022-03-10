Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Больная фантазия РФ. Ляшко призвал ВОЗ опровергнуть данные о создании Украиной биооружия

10 марта 2022, 20:32
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Больная фантазия РФ. Ляшко призвал ВОЗ опровергнуть данные о создании Украиной биооружия
Источник: УНИАН

Россия во время информационной войны против Украины распространяет очередную дезинформацию — на этот раз речь идет о выведении новых штаммов болезней и производстве биологического оружия в украинских лабораториях.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

— Для любого образованного человека – это не больше, чем просто больная фантазия. Тем более что Россия так прекрасно понимает, что такое постсоветская система лабораторных центров, как они работают и какими исследованиями занимаются, — отметил министр.

По его словам, это попытка компенсировать неудачи во время силового противостояния.

Ляшко призвал представителей ВОЗ опровергнуть эту информацию.

Читайте также:
фейсбукПисали ложь о Covid-19: Facebook удалил более 500 фейковых китайских аккаунтов

— Призываю вас как партнеров, досконально знающих систему биобезопасности и эпидемического надзора в Украине, выступить с официальным заявлением об отсутствии разработок биологического оружия в Украине и недопустимости замены света науки темнотой пропаганды, — подытожил он.

Во время гибридной войны в Украине Россия делает ставку на информационную составляющую, поэтому она активно распространяет фейки и дезинформацию.

Источник: Виктор Ляшко

Теги
інформаційна війна , Війна в Україні , Віктор Ляшко , МОЗ Украины , Російська агресія , Хімічна зброя
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь