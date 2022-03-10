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Хвора фантазія РФ. Ляшко закликав ВООЗ спростувати дані щодо створення Україною біозброї

10 Березня 2022, 20:32
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Хвора фантазія РФ. Ляшко закликав ВООЗ спростувати дані щодо створення Україною біозброї
Джерело: УНІАН

Росія під час інформаційної війни проти України поширює чергову дезінформацію – цього разу йдеться про виведення нових штамів хвороб і виробництво біологічної зброї в українських лабораторіях.

Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– Для будь-якої освіченої людини – це не більше, ніж просто хвора фантазія. Тим паче Росія так чудово розуміє, що таке пострадянська система лабораторних центрів, як вони працюють і якими дослідженнями займаються, – зазначив міністр.

За його словами, це спроба компенсувати невдачі під час силового протистояння.

Ляшко закликав представників ВООЗ спростувати цю інформацію.

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– Закликаю вас як партнерів, які досконально знають систему біобезпеки та епідемічного нагляду в Україні, виступити з офіційною заявою про відсутність розробок біологічної зброї в Україні і неприпустимості підміни світла науки темрявою пропаганди, – підсумував він.

Під час гібридної війни в Україні Росія робить ставку на інформаційну складову, саме тому вона активно поширює фейки та дезінформацію.

Джерело: Віктор Ляшко

Теги
інформаційна війна , Війна в Україні , Віктор Ляшко , МОЗ України , Російська агресія , Хімічна зброя
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