Росія під час інформаційної війни проти України поширює чергову дезінформацію – цього разу йдеться про виведення нових штамів хвороб і виробництво біологічної зброї в українських лабораторіях.

Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– Для будь-якої освіченої людини – це не більше, ніж просто хвора фантазія. Тим паче Росія так чудово розуміє, що таке пострадянська система лабораторних центрів, як вони працюють і якими дослідженнями займаються, – зазначив міністр.

За його словами, це спроба компенсувати невдачі під час силового протистояння.

Ляшко закликав представників ВООЗ спростувати цю інформацію.

– Закликаю вас як партнерів, які досконально знають систему біобезпеки та епідемічного нагляду в Україні, виступити з офіційною заявою про відсутність розробок біологічної зброї в Україні і неприпустимості підміни світла науки темрявою пропаганди, – підсумував він.

Під час гібридної війни в Україні Росія робить ставку на інформаційну складову, саме тому вона активно поширює фейки та дезінформацію.

Джерело: Віктор Ляшко