Понад 500 липових акаунтів, створених в Китаї, видалила компанія Facebook у відповідь на численні скарги на інформацію від неіснуючого біолога зі Швейцарії. Експерт-привид поширював неправдиві відомості про нібито втручання Сполучених Штатів в дослідження китайських вчених щодо походження коронавірусу.

З’ясувалося, що 524 акаунти в Facebook, 20 сторінок, чотири групи і 86 акаунтів в Instagram – робота китайських ботів, які створили цілу мережу системної дезінформації.

Фейкові дані призначалися в першу чергу для користувачів з США і Великої Британії, але також викликали величезний інтерес в Тайвані, Гонконзі і Тибеті.

Повідомляється, що неіснуючого швейцарського біолога звуть Вілсон Едвардс. Від його ымены і поширювалася брехня про спроби американської влади вплинути на розслідування китайських вчених.

Цікаво, що на аргументи цього вигаданого персонажа посилалися в своїх публікаціях навіть офіційні ЗМІ Китаю.

Як відомо, Facebook і Instagram широко використовують спеціальну програму, яка збирає відомості про користувачів молодше 18 років. Мається на увазі їхня активність в переглядах вебсторінок.

Джерело: Meta