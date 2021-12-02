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Писали брехню про Covid-19: Facebook видалив понад 500 фейкових китайських акаунтів

2 Грудня 2021, 13:30
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
фейсбук
Джерело: Depositphotos

Понад 500 липових акаунтів, створених в Китаї, видалила компанія Facebook у відповідь на численні скарги на інформацію від неіснуючого біолога зі Швейцарії. Експерт-привид поширював неправдиві відомості про нібито втручання Сполучених Штатів в дослідження китайських вчених щодо походження коронавірусу.

З’ясувалося, що 524 акаунти в Facebook, 20 сторінок, чотири групи і 86 акаунтів в Instagram – робота китайських ботів, які створили цілу мережу системної дезінформації.

Фейкові дані призначалися в першу чергу для користувачів з США і Великої Британії, але також викликали величезний інтерес в Тайвані, Гонконзі і Тибеті.

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Повідомляється, що неіснуючого швейцарського біолога звуть Вілсон Едвардс. Від його ымены  і поширювалася брехня про спроби американської влади вплинути на розслідування китайських вчених.

Цікаво, що на аргументи цього вигаданого персонажа посилалися в своїх публікаціях навіть офіційні ЗМІ Китаю.

Як відомо, Facebook і Instagram широко використовують спеціальну програму, яка збирає відомості про користувачів молодше 18 років. Мається на увазі їхня активність в переглядах вебсторінок.

Джерело: Meta

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