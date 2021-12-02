Более 500 липовых аккаунтов, созданных в Китае, удалила компания Facebook в ответ на многочисленные жалобы подписчиков на информацию от несуществующего биолога из Швейцарии. Эксперт-призрак распространял ложные сведения о якобы вмешательстве Соединенных Штатов в исследования китайских ученых о происхождении коронавируса.

Выяснилось, что 524 аккаунта в Facebook, 20 страниц, четыре группы и 86 аккаунтов в Instagram — работа китайских ботов, создавших целую сеть системной дезинформации.

Фейковые данные предназначались в первую очередь для подписчиков из США и ​​Великобритании, но также вызвали огромный интерес в Тайване, Гонконге и Тибете.

Сообщается, что несуществующего швейцарского биолога зовут Уилсон Эдвардс. От его имени и распространялась ложь о попытках американских властей повлиять на расследования китайских ученых.

Любопытно, что на аргументы этого выдуманного персонажа ссылались в своих публикациях даже официальные СМИ Китая.

Как известно, Facebook и Instagram широко используют специальную программу, которая собирает сведения о пользователях моложе 18 лет. Имеется ввиду их активность в просмотрах вебстраниц.

Источник: Meta