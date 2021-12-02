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Новый штамм Covid-19 Омикрон обнаружили по меньшей мере в 23 странах — ВОЗ

2 декабря 2021, 09:59
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Новый штамм Covid-19 Омикрон обнаружили по меньшей мере в 23 странах — ВОЗ
Источник: Depositphotos

По меньшей мере 23 страны в мире зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения в социальных сетях.

— Появление варианта Омикрон, разумеется, привлекло внимание всего мира. По крайней мере 23 страны сейчас сообщили ВОЗ о случаях заболевания этим штаммом, и мы ожидаем, что это количество будет расти, – отметили в организации.

Штамм Омикрон подтвердили в Австралии, Австрии, Бельгии, Чехии, Франции (остров Реюньон), Саудовской Аравии, Ботсване, Бразилии, Канаде, Германии, Дании, Гонконге, Израиле, Италии, Японии, Нидерландах, Нигерии, Норвегии, Португалии, Южной Африке, Южной Корее, Испании, Швеции, Великобритании.

Больше всего случаев нового штамма коронавируса зафиксировали в Южной Африке – 77, и Великобритании – 22.

Также о первом случае заболевания штаммом Омикрон сообщили в США. Инфицированный был полностью вакцинирован от Covid-19 и недавно вернулся из Африки.

Новый штамм B.1.1.529 впервые зафиксировали в ЮАР 24 ноября. В ВОЗ ранее заявляли, что вариант имеет большое количество мутаций, а некоторые из них вызывают беспокойство.

Пока не известно, вызывает ли штамм Омикрон более тяжелое течение коронавируса и может ли он влиять на эффективность вакцин от Covid-19. Подробнее о новом штамме коронавируса Омикрон — читайте на Фактах ICTV.

Источник
Всемирная организация здравоохранения , CNN
Теги
ВООЗ , Коронавирус Covid-19
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