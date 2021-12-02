Щонайменше 23 країни у світі виявили випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я у соціальних мережах.

– Поява варіанта Омікрон, зрозуміло, привернула увагу всього світу. Принаймні 23 країни зараз повідомили ВООЗ про випадки захворювання на цей штам, і ми очікуємо, що ця кількість зростатиме, – зазначили в організації.

Штам Омікрон підтвердили в Австралії, Австрії, Бельгії, Чехії, Франції (острів Реюньйон), Саудівській Аравії, Ботсвані, Бразилії, Канаді, Німеччині, Данії, Гонконзі, Ізраїлі, Італії, Японії, Нідерландах, Нігерії, Норвегії, Португалії, Південній Африці, Південній Кореї, Іспанії, Швеції, Великій Британії.

Найбільше випадків нового штаму коронавірусу зафіксували у Південній Африці – 77, та Великій Британії – 22.

Також про перший випадок захворювання на штам Омікрон повідомили у США. Інфікований був повністю вакцинований від Covid-19 та нещодавно повернувся з Африки.

Новий штам B.1.1.529 вперше зафіксували у ПАР 24 листопада. У ВООЗ раніше заявляли, що варіант має велику кількість мутацій, а деякі з них викликають занепокоєння.

Наразі не відомо, чи викликає штам Омікрон важчий перебіг коронавірусу та чи може він впливати на ефективність вакцин від Covid-19. Детальніше про новий штам коронавірусу Омікрон – читайте на Фактах ICTV.